Четыре депутата Нарвского горсобрания избежали уголовного преследования. Их подозревали в коррупции в 2018 году

Всего обвинения были предъявлены 8 политикам. Как пишет ERR, четверо из них избежали уголовного преследования.

"На сегодняшний день один из них — Алексей Воронов — был осужден и приговорен к одному году лишения свободы. Помимо нарушения установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий, он также был был признан виновным в получении крупных взяток и нарушении требований при проведении тендеров. Также у него были конфискованы полученные от преступной деятельности доходы в размере 321 000 евро", — сказал пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас порталу rus.err.ee.

"В отношении еще четырех лиц, подозреваемых в нарушении ограничения на совершения действий, уголовное дело было прекращено в порядке оппортунитета. Это означает, что в их действиях были выявлены признаки преступления, но поскольку вина небольшая, то производство по делу решили закрыть", — добавил представитель прокуратуры.

В роли подозреваемых по этому делу помимо Алексея Воронова проходили Лариса Оленина, Илья Федоров, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Елена Пахомова, Елизавета Чертова и Сергей Львов.

Информацию о том, против кого из них дело было закрыто, прокуратура предоставлять не стала.