04.02.2021, 18:02

Четвертый оператор мобильной связи хочет выйти на рынок Эстонии. Отчасти он уже здесь

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Четвертый оператор мобильной связи хочет выйти на рынок Эстонии. Отчасти он уже здесь
Фото автора Giftpundits.com: Pexels

Литовская телекоммуникационная компания Bite, которая уже оказывает в Эстонии услуги телевидения, планирует предоставить и услуги фиксированного и мобильного интернета, пишет RusDelfi.lv.

"Мы планируем предоставлять в Эстонии не только важнейшие услуги — фиксированной и мобильной интернет-связи, но и другие услуги", — отметил в сообщении глава Bites grupe Никита Сергиенко.

При условии получения лицензии связи 5G в Эстонии, Bite также рассмотрела бы возможность инвестировать в компании широкополосного интернета через приобретения.

В сообщении компании говорится, что аукцион связи 5G в Эстонии планируется объявить в апреле этого года.

У Bites grupe, которая принадлежит американской компании Providence Equity Partners, сейчас около 3 млн клиентов в странах Балтии и около 3 тыс. работников.

Bites grupe также принадлежит телеканал TV3 и платформа видеотрансляций в интернете Go3, действующая и в Эстонии.

Вчера Управление по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) подтвердило Delfi Forte, что группа BITĖ действительно выходила с ними на контакт и заинтересована в вопросах 5G.

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