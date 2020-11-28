Четверть членов парламентской фракции Isamaa в соцсетях осуждают референдум о браке

На аватарках всех трех депутатов на синем фоне написано "Я, как член партии Isamaa, говорю НЕТ референдуму" — Кийслер поставил аватарку еще 13 ноября, а Сааремяэ и Ладынская-Кубитс сделали это в субботу.

По словам Ладынской-Кубитс, они обсуждали обновление аватарки с Юлларом Сааремяэ, при этом она добавила, что также неоднократно говорила на тему референдума и с Сиймом Кийслером: "Мы говорили об этом уже много недель, потому что не скрываем своих взглядов внутри партии. Разные взгляды — это сила Isamaa. У нас так не бывает, что человеку дают бумагу, в которой написано, как ему себя вести. Это может в какой-то момент быть болезненным, но если мы договорились, что живем в демократической стране и партия Isamaa, несомненно, демократическая партия, то как работать по-другому", — сказала ERR Ладынская-Кубитс.

Планируют ли присоединиться к их инициативе в социальных сетях и другие члены фракции "Отечества" Ладынская-Кубитс не знает: "Думаю, что каждый коллега отвечает за свои слова и действия и спекулировать здесь я бы не стала".