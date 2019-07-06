"Чертовы агрегаторы забирают все деньги. Нам осталась только радость поездки". Исповедь таксистов с большим стажем

Поэтому водители такси показывают чудеса выработки. 60-70 часов в неделю — это минимум для того, чтобы обеспечить какой-то приемлемый жизненный стандарт. Кое-кто работает каждый божий день на протяжении 25 лет подряд.

Более амбициозные, или те, у котого больше финансовых обязательств, работают часто по 20 часов в смену. Никакого контроля нет, и люди сами решают, как долго им работать — иногда пока не заснут за рулём.

На рабскую работу много желающих

Конкуренция среди водителей такси более жесткая, чем когда либо ранее. Если во времена СССР в Таллинне было 800 таксистов, то теперь около 3500. Плюс огромное количество ”пиратов”. К тому же бесплатный общественный транспорт и тот факт, что раньше на десять человек населения была одна машина, а сейчас один автомобиль на троих.

Люди, которые любят работу таксиста еще, конечно, остались, но более способные, у которых есть надежда заработать на хлеб другим образом, с таксоизвозом — за небольшую плату и с огромной переработкой — закончили. В основном за руль садятся те, у которых (в данный момент) нет другой возможности найти другую работу: сокращенные, не владеющие языком, без образования или бывшие заключенные. Представителей каждой из категорий полно.

Если десятилетиями дураком среди таксистов считался тот, кто платит налоги, то с приходом агрегаторов отвертеться не получится. Агрегаторы такси сами списывают налоги.

Еще совсем недавно приходилось платить только таксомафии

Старые таксисты вспоминают эти времена и сейчас добрым словом. Всё было под контролем, все зарабатывали и были довольны. К примеру, убитый в ночном клубе Poseidon Лаури Меримаа был среди таксистов очень авторитетным человеком. Всегда интересно говорил, умел себя вести. Водителей с самым большим стажем даже освобождал от податей — он был порядочным человеком и придерживался правила, что ”старикам везде у нас почет”.

Водители сетуют, что деньги больше не идут таким как Меримаа, а поступают грабящим водителей мобильным приложениям.

Когда Меримаа пропал, таксисты подумали, что отправился мужчина в длительный отпуск в Марбелью. Через полгода некоторые стали переживать. Когда, наконец, пошли разговоры, что Маримаа убили, кое-то почувствовал себя виноватым, что не смог до его смерти заплатить образовавшийся долг.

Что беспокоит таксистов больше всего?

Дорожное движение! Во-первых то, что таксиста не считают за человека. Кошмарный сон для таксиста — попасть между двух BMW X5. Самое лучшее, что может случиться — это тебя расплющат. Каждый водитель такси знает, стоит только мужчине из X5 завидеть более слабого, читай — таксиста, он сразу начинает доказывать свое превосходство.

С людскими потоками тоже бывают недоразумения. Организация движения в районе D-терминала настолько ужасная, что когда масса людей с судна выплескивается в город, никто ничего не понимает. Постоянно случаются мелкие тычки-толчки. Рано или поздно кто-то там попадет под машину.

Проблема для многих таксистов еще и в том, что лучшие места (у аэропорта, автовокзала, Балтийского вокзала и гостиниц) находятся под двумя крупными фирмами Tulika и Tallink. А ведь в других местах люди в такси и не садятся — вот и приходится идти ”в рабство” и работать по мобильному приложению.

Вместе с приходом на рынок агрегаторов такси появилась новая проблема. Люди постоянно заказывают машину, находясь между высокими многоквартирными домами. Раньше шли вызывать такси к большим трассам и поднимали руки. Теперь таксист должен полдня петлять во внутренних дворах между припаркованными машинами, выискивая нужный дом.

А часто и адрес, куда человек вызывает такси, просто неправильный. В результате, водителя еще и обругают, что приехал не туда. Особенно задиристыми бывают пьяные клиенты.

Объективности ради, нужно отметить, что работа таксиста стала более безопасной, чем раньше. В столице есть только единичные места, откуда никто не решится взять клиента, агрессивные пассажиры встречаются редко. Предыдущий трагический случай произошел в 2016 году, когда два брата убили в Пярнумаа водителя такси, чтобы завладеть его машиной. И вот теперь этот стрелок на Теллискиви…