Черный рынок вакцин от коронавируса добрался и до Эстонии

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в своем февральском рапорте отмечает, что в странах Евросоюза ко многим членам правительств и руководящим чиновникам сферы здравоохранения обращались частные посредники, увтерждающие, что могут предложить им вакцину от коронавируса, произведенную, например, в Индии, Африке или Южной Америке.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, предложение различных сомнительных средств и устройств против коронавируса уже давно имело место, а теперь к этому добавились и вакцины.

"Конечно же обращались с такими предложениями, нов первую очередь к людям из сферы здравоохранения и к более широкому кругу государственных чиновников. Не могу сказать, поступали ли другим министрам предложения, но мне действительно поступали", — признался Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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