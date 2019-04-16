”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии

Еще перед получением степени магистра в ТТУ, иранец поступил на работу руководителем проектов в фирме по машиностроению. Теперь, когда Захад решил уехать из-за расизма, с которым постоянно сталкивается, фирме найти на его место специалиста будет очень трудно.

Мужчина говорит, что люди очень часто ”пялятся” на него и его семью, некоторые преследуют, а в последние недели ситуация совсем ухудшилась. ”Иногда люди подходят и заводят разговор. Они говорят что-то в стиле ”Отправляйся домой”, ”Что ты тут делаешь?”, ”Черный”. Моей жене говорили, что ее ребенок рабской расы”, — рассказывает он.

”Обычно те, кто смотрит нам вслед и оскорбляют, это более старшие и более бедные люди. Такое чувство, что они пытаются объяснить, почему у них все плохо в жизни, и найти того, кого можно было бы в этом обвинить. Они читают про беженецев и думают, что им платят много. На самом деле это не так, и к беженцам нельзя так относиться, ведь и они достойны уважения”, — рассуждает мужчина.