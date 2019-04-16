16.04.2019, 10:10

”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии

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Анетте Парксепп
Анетте Парксепп
EST 11
”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии
Zahed on otsustanud, et kolib esimesel võimalusel perega Eestist ära, sest ei suuda enam taluda inimeste rassilisi eelarvamusi ja verbaalseid rünnakuid tänaval või poes.Illustratsioon: Sanel Mittal

Захед — 33-летний мужчина из Ирана. Он приехал в Эстонию пять лет назад по совету друга изучать материаловедение. Здесь он нашел себе жену, которая родила ему ребенка (сейчас ему 2 года), пишет Eesti Päevaleht.

Еще перед получением степени магистра в ТТУ, иранец поступил на работу руководителем проектов в фирме по машиностроению. Теперь, когда Захад решил уехать из-за расизма, с которым постоянно сталкивается, фирме найти на его место специалиста будет очень трудно.

Мужчина говорит, что люди очень часто ”пялятся” на него и его семью, некоторые преследуют, а в последние недели ситуация совсем ухудшилась. ”Иногда люди подходят и заводят разговор. Они говорят что-то в стиле ”Отправляйся домой”, ”Что ты тут делаешь?”, ”Черный”. Моей жене говорили, что ее ребенок рабской расы”, — рассказывает он.

”Обычно те, кто смотрит нам вслед и оскорбляют, это более старшие и более бедные люди. Такое чувство, что они пытаются объяснить, почему у них все плохо в жизни, и найти того, кого можно было бы в этом обвинить. Они читают про беженецев и думают, что им платят много. На самом деле это не так, и к беженцам нельзя так относиться, ведь и они достойны уважения”, — рассуждает мужчина.

Захед говорит, что поскольку на официальном уровне с оскорблениями ничего нельзя не поделать, а окружающие в конфликт не вмешиваются, то семье не осталось ничего, кроме как искать новое место жительства. Если раньше жена Захеда не хотела покидать родину, то после послевыборной риторики EKRE изменила свое мнение. ”Сейчас она готова ехать куда угодно”, — говорит Захед. Он — единственный из своих знакомых иностранцев, кто пока остается в Эстонии. По его словам, все друзья — многие с женами-эстонками — уже по тем же самым причинам уехали. ”Это самое грустное, что женщина должна выбирать между семьей и государством. Это ставит эстонцев перед нелегким выбором”.
”Да, я получил в Иране степень бакалавра, но я не хотел работать на тамошнее правительство. Я не мусульманин и мне не подходила тамошняя политика”, — говорит он о причинах приезда в Эстонию.

Фирма, в которой работает Захад, теперь должна будет найти ему замену, что очень сложно. ”Я переживаю из-за того, что приходится предавать своих коллег, но у меня нет выбора”, — говорит он.

”С каждым экспертом Эстония теряет сотни тысяч евро. Это такие должности, на которых если кто-то сделает маленькую ошибку, то фирма потеряет тысячи евро”, — отмечает мужчина.

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