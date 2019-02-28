”Черная рука”. Кровавая история одной из самых жестоких мафиозных группировок в истории Эстонии

Сто лет назад банда разбойников, которая называла себя ”Черная рука”, держала в страхе окрестности Валга, Тарту и Вильянди. Ее деятельность началась еще до первой мировой войны. По мере разрастания шайка перешла с мелких краж сначала к угону лошадей, а затем и к вооруженным ограблениям, пишет Eesti Ekspress.
”Эта банда образовалась как бы сама собой с течением времени. Валгаские воры хорошо знали друг друга. Живя бок о бок в Пура — на окраине Валга, они часто совершали совместные воровские набеги. То с одними, то с другими. Так банда объединялась и росла, сформировались правила дисциплины. Предателей наказывали смертью”, — писала газета Vaba Maa.
Пик деятельности банды пришелся на 1918-1919 гг. Народу имена ее членов были известны, но сдать их властям никто не осмеливался. ”Это было сродни самоубийству. Преступники бы непременно сравняли хутора этих людей с землей и убили бы всех”.
Когда в 1918 году немецкие войска оккупировали Эстонию, ”Черная рука” использовала ситуацию в своих целях. Разбойнические набеги стали сопровождаться особой жестокостью. Банда сосредоточилась в Валга, а ее лидером стал Андрес Кихулане, имеющий не менее шести уголовных наказаний.