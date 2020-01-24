24.01.2020, 10:50
Через три года из Таллинна в Нарву можно будет доехать на поезде за два часа(2)
В ближайшие года скорость поездов между Таллинном и Тарту с Нарвой поднимут до 135 километров в час.
В ближайшие года скорость поездов между Таллинном и Тарту с Нарвой поднимут до 135 километров в час.
Elron объявил об открытии тендера на закупку новых пассажирских поездов. Компания сообщила, что также будет развивать инфраструктуру, чтобы увеличить скорость поездов и сократить время поездки между городами.
Eesti Raudtee подтвердила, что в ближайшие года планируется поднять скорость на направлениях между Таллинном и Тарту с Нарвой до 135 км/ч.
Таким образом в 2022 году до Тарту на поезде можно будет доехать за 1 час и 44 минуты, а в 2023 до Нарвы — за 2 часа.
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