Через три года из Таллинна в Нарву можно будет доехать на поезде за два часа

Elron объявил об открытии тендера на закупку новых пассажирских поездов. Компания сообщила, что также будет развивать инфраструктуру, чтобы увеличить скорость поездов и сократить время поездки между городами.

Eesti Raudtee подтвердила, что в ближайшие года планируется поднять скорость на направлениях между Таллинном и Тарту с Нарвой до 135 км/ч.

Таким образом в 2022 году до Тарту на поезде можно будет доехать за 1 час и 44 минуты, а в 2023 до Нарвы — за 2 часа.