Через неделю в Эстонии снизятся цены на алкоголь

Инициированный фракцией Центристской партии Эстонии, фракцией Консервативной народной партии Эстонии и фракцией партии Isamaa Закон о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество (30 SE) призван сократить акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки на 25 % с целью ограничения приграничной торговли. В пояснительной записке отмечено, что сокращение акцизных ставок позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить приграничную торговлю алкоголем в Латвии. Если алкоголь подешевеет, объем закупаемого в Латвии алкоголя может сократиться, а объем закупаемого в Эстонии – возрасти.

В ходе второго чтения финансовая комиссия внесла дополнение, призванное предотвратить вывоз из Эстонии в другое государство-член ЕС товара, акциз на который уже был уплачен, и его ввоз обратно в Эстонию для применения новой более низкой ставки акциза. В отношении товара, уже получившего разрешение на потребление в Эстонии, применяется акцизная ставка, действовавшая на момент получения разрешения.