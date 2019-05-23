Через неделю начинается ремонт внутриквартальных проездов в Нымме

Старт работам будет дан на бульваре Тооме, затем на участке улицы Нельги между улицами Валдеку и Пихлака, на тротуаре на Пярнуском шоссе от улицы Кывер до дома № 303 и возле дома № 56 по улице Выйду.

В ходе восстановительного ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка, заменен изношенный поребрик, будут установлены "плавающего типа" головки коммуникационных колодцев.

Стоимость работ - 338 тысяч евро, срок завершения - август.