23.05.2019, 09:05

Через неделю начинается ремонт внутриквартальных проездов в Нымме


rus.delfi.ee
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Nõmme ristmik 26.04.2019
Nõmme keskuse ristmikFoto: Andres Putting

В четверг, 30 мая, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в таллиннском районе Нымме, сообщает Раэпресс.

Старт работам будет дан на бульваре Тооме, затем на участке улицы Нельги между улицами Валдеку и Пихлака, на тротуаре на Пярнуском шоссе от улицы Кывер до дома № 303 и возле дома № 56 по улице Выйду.

В ходе восстановительного ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка, заменен изношенный поребрик, будут установлены "плавающего типа" головки коммуникационных колодцев.

Стоимость работ - 338 тысяч евро, срок завершения - август.

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