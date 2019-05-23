23.05.2019, 09:05
Через неделю начинается ремонт внутриквартальных проездов в Нымме
В четверг, 30 мая, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в таллиннском районе Нымме, сообщает Раэпресс.
В четверг, 30 мая, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в таллиннском районе Нымме, сообщает Раэпресс.
Старт работам будет дан на бульваре Тооме, затем на участке улицы Нельги между улицами Валдеку и Пихлака, на тротуаре на Пярнуском шоссе от улицы Кывер до дома № 303 и возле дома № 56 по улице Выйду.
В ходе восстановительного ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка, заменен изношенный поребрик, будут установлены "плавающего типа" головки коммуникационных колодцев.
Стоимость работ - 338 тысяч евро, срок завершения - август.
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