Через месяц после развода бывший муж подчистую вынес все из общего дома. Даже окна, двери и проводку из стен!

После развода женщина взяла детей и переехала из общего дома на съемную жилплощадь. Развод состоялся, но нажитое за время брака имущество — участок со зданиями и лесом, два автомобиля, трактор и движимое имущество — решили поделить позже.

Однако муж пошел на подлую хитрость, и перед разделом имущество вынес из дома практически все, сделав ее непригодной для жизни: все окна, наружную и внутренние двери, водяной насос, большую часть электропроводки, плиту и кухонную мебель вместе с раковиной и смесителем, а также унитаз.

Из сауны был вынесен полок, частично настил, каменка, смеситель душа, ламинат. От стоявшего во дворе сарая остался лишь фундамент, хотя разрешения на сноса здания не было. Вдобавок ко всему бывший муж повредил систему электро- и водоснабжения.

Так как на перестройку здания не был выдано уведомление о строительстве, а на снос не было запрошено разрешение, то мужчина сделал все самовольно и противозаконно.

Общим имущество также считался росший на 2,6 гектарах лес, который мужчина срубил подчистую. В то же время мужчина передал третьим лицам трактор и два автомобиля, которые также были зарегистрированы как общее имущество. В случае с лесом женщина обратилась в полицию, но там посчитали, что это гражданский спор.