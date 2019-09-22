22.09.2019, 12:10

Через месяц после развода бывший муж подчистую вынес все из общего дома. Даже окна, двери и проводку из стен!

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rus.delfi.ee
EST
Через месяц после развода бывший муж подчистую вынес все из общего дома. Даже окна, двери и проводку из стен!
Foto: Shutterstock

В марте прошлого года, через месяц после развода, женщина обнаружила, что бывший муж вынес все из их общей квартиры, действительно подчистую: даже снял окна, двери и электрические провода из стена достал. Кроме того, он успел отогнать и три транспортных средства, от сарая оставил один фундамент и срубил 2,6 гектара растущего леса. От общего имущества в 140 000 евро после действий бывшего мужа осталось лишь 16 000, чтобы поделить на двоих.

После развода женщина взяла детей и переехала из общего дома на съемную жилплощадь. Развод состоялся, но нажитое за время брака имущество — участок со зданиями и лесом, два автомобиля, трактор и движимое имущество — решили поделить позже.

Однако муж пошел на подлую хитрость, и перед разделом имущество вынес из дома практически все, сделав ее непригодной для жизни: все окна, наружную и внутренние двери, водяной насос, большую часть электропроводки, плиту и кухонную мебель вместе с раковиной и смесителем, а также унитаз.

Из сауны был вынесен полок, частично настил, каменка, смеситель душа, ламинат. От стоявшего во дворе сарая остался лишь фундамент, хотя разрешения на сноса здания не было. Вдобавок ко всему бывший муж повредил систему электро- и водоснабжения.

Так как на перестройку здания не был выдано уведомление о строительстве, а на снос не было запрошено разрешение, то мужчина сделал все самовольно и противозаконно.

Общим имущество также считался росший на 2,6 гектарах лес, который мужчина срубил подчистую. В то же время мужчина передал третьим лицам трактор и два автомобиля, которые также были зарегистрированы как общее имущество. В случае с лесом женщина обратилась в полицию, но там посчитали, что это гражданский спор.

Юрист Eesti Õigsubüroo Мерике Роозилехт считает такое поведение бывшего супруга необычным, так как за 16 лет работы впервые сталкивается с таким случаем, поэтому советует разделять имущество вместе с разводом, во избежание подобных инцидентов, или же незамедлительно после развода.

Требование о разделе общего имущества на данный момент было передано в суд.

Юрист отмечает, что споров о совместно нажитой собственности поможет избежать заключение брачного контракта. После его заключения при согласии обеих сторон действует принцип раздельного имущества. Его можно заключить как до вступления в брак, так и после.

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