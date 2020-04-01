Через год в Тапа возведут многоэтажную современную казарму

Государственный центр оборонных инвестиций Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus построит в Тапа 150-местную казарму для действующих военнослужащих. Проект здания представляет собой одноместные комнаты, в которых будут размещены работающие в Tапаском городке действующие военнослужащие. При возникновении критической необходимости здание можно использовать для размещения типа казармы, что позволит увеличить количество размещаемых.

5-этажная казарма с современным архитектурным языком будет следовать окружающему типу застройки. На данный момент силами обороны используется несколько квартирных площадей в городе Тапа, адаптированных под общее пользование, однако с разрастанием военного городка возникла настойчивая необходимость предлагать действующим военнослужащим жилую площадь типа общежития на расстоянии пешей прогулки от городка”, — отметил ведущий руководитель проекта строительного бюро Центра оборонных инвестиций Тоомас Лауметс.

”Возможность внести свой вклад в развитие обороноспособности Эстонского государства наверное является одной из главных причин, почему команда Nordecon особенно мотивированна на строительство в Тапа”, — говорит член правления Nordecon AS Андо Воогма. ”Для нас это уже знакомая рабочая среда, поскольку и в прежние годы мы возводили в военном городке в Тапа различные объекты. До сих пор сотрудничество с Государственным центром оборонных инвестиций складывалось хорошо”.