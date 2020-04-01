Через год в Тапа возведут многоэтажную современную казарму

Государственный центр оборонных инвестиций и Nordecon AS заключили договор подряда на проектирование и строительство казармы для действующих военнослужащих в Тапа.
Государственный центр оборонных инвестиций Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus построит в Тапа 150-местную казарму для действующих военнослужащих. Проект здания представляет собой одноместные комнаты, в которых будут размещены работающие в Tапаском городке действующие военнослужащие. При возникновении критической необходимости здание можно использовать для размещения типа казармы, что позволит увеличить количество размещаемых.
5-этажная казарма с современным архитектурным языком будет следовать окружающему типу застройки. На данный момент силами обороны используется несколько квартирных площадей в городе Тапа, адаптированных под общее пользование, однако с разрастанием военного городка возникла настойчивая необходимость предлагать действующим военнослужащим жилую площадь типа общежития на расстоянии пешей прогулки от городка”, — отметил ведущий руководитель проекта строительного бюро Центра оборонных инвестиций Тоомас Лауметс.
”Возможность внести свой вклад в развитие обороноспособности Эстонского государства наверное является одной из главных причин, почему команда Nordecon особенно мотивированна на строительство в Тапа”, — говорит член правления Nordecon AS Андо Воогма. ”Для нас это уже знакомая рабочая среда, поскольку и в прежние годы мы возводили в военном городке в Тапа различные объекты. До сих пор сотрудничество с Государственным центром оборонных инвестиций складывалось хорошо”.
”С учетом нынешней ситуации в экономике мы очень благодарны, что инвестиции государства в Тапа не прекратились. Разработки городка обеспечат местных жителей работой и помогут поддерживать деятельность местных малых предприятий. Несомненно, нельзя не отметить, что наше сотрудничество как с силами обороны, так и центром оборонных инвестиций было крайне приятным, мы сумели избежать разногласий”, — добавил волостной старейшина Тапа Рихо Тель.
Работы начнутся в апреле 2020 года, сдача объекта запланирована на начало 2021 года. Стоимость договора составляет 2,7 миллиона евро, к цене добавится налог с оборота. Брутто-площадь здания составляет ок. 3200 м2. Проектируемое здание будет иметь 5 основных этажей и 1 чердачный этаж, 150 мест для размещения в 1-местных комнатах. Ранее фирмой Nordecon в военном городке в Тапа были построены комплекс питания (2017), четыре казармы (2016–2018), павильоны для обслуживания и обучения, павильоны для ремонтных работ и навесы (2017–2018) и зона комплектации (2019–2020).
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