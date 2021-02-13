Через две недели в Эстонию будет поставлена очередная партия вакцины Moderna

Латыши вчера получили часть запланированной партии вакцины Moderna. Поскольку в Эстонию до сих пор не прибыл груз от этого же поставщика, то возникает вопрос: когда его поставят?

"Eestisse on seni saabunud kokku 4800 doosi Moderna vaktsiini. Viimane saadetis jõudis riiki 5. veebruaril, mil tarne suuruseks oli 2400 doosi," märkis sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Eva Lehtla. "Ülejärgmisel nädalal ootame järgmist saadetist 6000 doosiga. Märtsis on praegu lubatud tarnida 19 200 doosi Moderna vaktsiini."

Южные соседи, латыши, вчера получили базу вакцины Moderna. Поскольку на этой неделе в Эстонию не прибыл груз от той же компании, возник вопрос: когда сюда добавят продукт Moderna?

”На данный момент в Эстонию прибыло в общей сложности 4800 доз вакцины Moderna. Последняя партия прибыла в страну 5 февраля, тогда было доставлено 2400 доз”, — сообщила советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Эва Лехтла.

”Через две недели мы ожидаем еще одну поставку — 6000 доз. В марте обещают поставить еще 19 200 доз вакцины Moderna”, — добавила она.

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