Через два десятка лет на Пирита теэ у автомобилистов возникнут серьезные проблемы

По словам профессора транспортного планирования Таллиннского технического университета Даго Антова, в будущем останется, по сути, две возможности: использовать альтернативные способы передвижения или тратить на автомобильные поездки в два раза больше времени.

По его словам, недавно открытая магистраль Рейде теэ и перестроенный перекресток у "Русалки" сейчас смягчили проблему автомобильных пробок, но со временем все вернется к ситуации 2015 года.

В исследовании отмечается, что с учетом расстояния от Виймси до Таллинна реальную альтернативу автомобилю может составить только общественный транспорт, например, скоростной и удобный трамвай. "В перспективе 10-20 лет такой трамвай следовало бы туда провести, и, возможно, это реально решило бы проблему", — сказал Антов.

Исследование автомобильного движения по Пирита теэ провело весной 2020 года инженерное бюро Stratum OÜ.