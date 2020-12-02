Через четыре года на Штромке появится новый пляжный павильон

Право застройки затрагивает объекты, находящиеся на территории: нынешний пляжный павильон, рождественский городок, лодочный ангар, туалет и техносети. Застройщик обязуется снести вышеперечисленные объекты и построить на участке пляжный павильон и второстепенные здания в соответствии с проектом ”Пляжный двор” (Rannahoov) компании Hg Arhitektuur OÜ, победившим на архитектурном конкурсе.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, Таллиннский департамент городского планирования совместно с Союзом архитекторов Эстонии провел конкурс для поиска архитектурного решения для строительства в прибрежной зоне многофункционального курзала.

”Пляж Штромки является магнитом не только для местных жителей, но и для всех горожан, в связи с этим услуги здесь должны предлагаться круглогодично. Решающим аргументом в пользу проекта-победителя стала многофункциональность архитектурного решения, позволяющая предлагать варианты для проведения досуга в любой сезон — как в помещении, так и на улице, — сказала Вырк. — Новый пляжный павильон открывает вид на море и прибрежный парк и станет одним из представительских зданий Пыхья-Таллинна, а также достопримечательностью и береговым ориентиром”.

Среди восьми поступивших на архитектурный конкурс эскизов жюри признало лучшей работу OÜ Hg Arhitektuur, согласно которой комплекс зданий будет состоять из пяти двориков, соединенных навесом и окруженных живой изгородью. На территории предусмотрены два двухэтажных кафе и ресторанных блока.

Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено. Демонтаж амортизированного пляжного павильона и строительство нового здания отвечают принципам общей планировки. Таллиннский департамент городского планирования 28 октября этого года выдал проектировочные условия для строительства нового курзала на Штромке.

Строительство пляжного павильона начнется на основании права застройки, которое будет установлено в ходе публичных переговоров. Застройщик возьмет на себя обязательство возвести здания и оформить разрешения на их эксплуатацию в течение четырех лет с момента занесения записи о праве застройки в крепостную книгу. Срок права застройки — 50 лет.