CХЕМА | В Ласнамяэ из-за киносъемок изменится маршрут одного из автобусов

В сторону Прийсле маршрут объезда таков: улицы Паэ, Паэкааре, Выйдуйооксу, Паэ, Пунане. В сторону Паэ: улицы Пунане, Паэ, Выйдуйооксу, Паэкааре, Паэ.

В сторону Паэ временная остановка будет делаться на улице Паэкааре, на остановке автобуса 31-й линии Паэсилла до перекрестка с улицей Паэ. В сторону Прийсле отменяется остановка Калевипоя на улице Смуула.

Таллинский транспортный департамент приносит извинения за возможные неудобства.