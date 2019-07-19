19.07.2019, 19:10

CХЕМА | В Ласнамяэ из-за киносъемок изменится маршрут одного из автобусов


rus.delfi.ee
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Paekaare 40 plahvatus
PaekaareFoto: Andres Putting

Из-за киносъемок автобус линии 58 в воскресенье на улице Паэкааре изменит свой маршрут и пойдет в объезд.

В сторону Прийсле маршрут объезда таков: улицы Паэ, Паэкааре, Выйдуйооксу, Паэ, Пунане. В сторону Паэ: улицы Пунане, Паэ, Выйдуйооксу, Паэкааре, Паэ.

В сторону Паэ временная остановка будет делаться на улице Паэкааре, на остановке автобуса 31-й линии Паэсилла до перекрестка с улицей Паэ. В сторону Прийсле отменяется остановка Калевипоя на улице Смуула.

Таллинский транспортный департамент приносит извинения за возможные неудобства.

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