19.07.2019, 19:10
CХЕМА | В Ласнамяэ из-за киносъемок изменится маршрут одного из автобусов
Из-за киносъемок автобус линии 58 в воскресенье на улице Паэкааре изменит свой маршрут и пойдет в объезд.
Из-за киносъемок автобус линии 58 в воскресенье на улице Паэкааре изменит свой маршрут и пойдет в объезд.
В сторону Прийсле маршрут объезда таков: улицы Паэ, Паэкааре, Выйдуйооксу, Паэ, Пунане. В сторону Паэ: улицы Пунане, Паэ, Выйдуйооксу, Паэкааре, Паэ.
В сторону Паэ временная остановка будет делаться на улице Паэкааре, на остановке автобуса 31-й линии Паэсилла до перекрестка с улицей Паэ. В сторону Прийсле отменяется остановка Калевипоя на улице Смуула.
Таллинский транспортный департамент приносит извинения за возможные неудобства.
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