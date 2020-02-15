15.02.2020, 16:01

Челябинскому метеориту 7 лет. Жительница города — о падении метеорита: первые мысли: война!

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Челябинскому метеориту 7 лет. Жительница города — о падении метеорита: первые мысли: война!
Foto: AFP

Ровно семь лет назад неподалеку от уральского города-миллионника Челябинска взорвался метеорит. Несмотря на то, что это интереснейшее астрономическое событие произошло в тысячах километров от Эстонии, портал RusDelfi активно его освещал. Сегодня мы публикуем самый популярный текст той поры.

Жительница Челябинска Олеся Гарифулина пишет в блоге на радиостанции ”Эхо Москвы” о падении метеорита, о первых впечатлениях и последствиях данного события.Стиль и орфография сохранены.

А у нас сегодня упал метеорит!

Вспышка, взрывы, паника.

А я сижу в поликлинике, читаю в это время книгу Ирвина Ялома про преодоление страха смерти и на громкий звук-грохот реагирую: наверно, кто-то в сердцах железной дверью грохнул. Но когда задрожали стены, скамейка, на которой я сидела, и пол подо мной, версию изменила: стройка рядом, взрывают. Но когда взрывов стало почти 10, когда стало реально страшно от неизвестности и первой мысли: ”война!”, то я сложила все вещи в сумку и собралась уже в гардероб, но остановилась от услышанного:

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– Метеориты! Метеориты! — закричала женщина, пробегая по коридору в направлении выхода. Народ без верхней одежды побежал следом. Я остановилась в оцепенении, решив, что нас там много столпится, лучше посижу до разъяснений, чего бежать-то. Через пару минут все вернулись и начали обсуждать увиденное и услышанное. Давай было звонить родным: связи нет! Кстати, дозвониться до кого-то с номерами от Мегафона смогла через 4 часа, до мужа — он на МТС — через полчаса.

– В домах окна повыбивало! — слышу я в очереди. Отменяю следующие походы по врачам и возвращаюсь домой.

Окна целы, кот в шоке, а по ТВ — все ок: мультик, ”Модный приговор”, кино — словом, все по расписанию. Новости же молчат, едва что-то пролопотали по Первому, а на местных каналах все без изменений.

В инете первые полтора часа были только версии, слухи, панические отзывы очевидцев и подробности о пожарах, выбитых стеклах и т. п. в разных районах города. Официально: метеоритный дождь.

Через два часа наконец смонтировали сюжеты и понеслась информация… Особенно порадовал оптимизм нашего премьера — зашибись, символ! Я к тому времени дозвонилась до мужа и попросила его вернуться домой. От него же узнала, что вспышка пролетающего объекта была оооочень яркой, ослепляющей, а взрывы, казалось, прошли в двух метрах — так было громко. Что же до разрушений на Цинковом заводе — то рухнула часть кирпичной стены, кирпичи выпали на проезжую часть, и задело взрывной волной стену и кровлю склада. Без жертв, уф.

С 9.30 и до сего часа нереально ярко светит солнце. Просто сотни лампочек высокого накаливания включили.

Нашим родственникам в Еманжелинске досталось больше всех — вылетели старые окна в доме, а те пластиковые, что были приоткрыты в режиме проветривания, тоже выбило. Хорошо, что все были в одном месте и быстро вышли из дома на улицу…

Оказывается, не так много людей, которым я позвонила на автомате. И совсем нет мыслей о сборе каких-то вещей: будь эвакуация, забрала бы документы и телефон. Да, и котика.

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