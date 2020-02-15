Челябинскому метеориту 7 лет. Жительница города — о падении метеорита: первые мысли: война!

Жительница Челябинска Олеся Гарифулина пишет в блоге на радиостанции ”Эхо Москвы” о падении метеорита, о первых впечатлениях и последствиях данного события.Стиль и орфография сохранены.

А у нас сегодня упал метеорит!

Вспышка, взрывы, паника.

А я сижу в поликлинике, читаю в это время книгу Ирвина Ялома про преодоление страха смерти и на громкий звук-грохот реагирую: наверно, кто-то в сердцах железной дверью грохнул. Но когда задрожали стены, скамейка, на которой я сидела, и пол подо мной, версию изменила: стройка рядом, взрывают. Но когда взрывов стало почти 10, когда стало реально страшно от неизвестности и первой мысли: ”война!”, то я сложила все вещи в сумку и собралась уже в гардероб, но остановилась от услышанного:

– Метеориты! Метеориты! — закричала женщина, пробегая по коридору в направлении выхода. Народ без верхней одежды побежал следом. Я остановилась в оцепенении, решив, что нас там много столпится, лучше посижу до разъяснений, чего бежать-то. Через пару минут все вернулись и начали обсуждать увиденное и услышанное. Давай было звонить родным: связи нет! Кстати, дозвониться до кого-то с номерами от Мегафона смогла через 4 часа, до мужа — он на МТС — через полчаса.

– В домах окна повыбивало! — слышу я в очереди. Отменяю следующие походы по врачам и возвращаюсь домой.

Окна целы, кот в шоке, а по ТВ — все ок: мультик, ”Модный приговор”, кино — словом, все по расписанию. Новости же молчат, едва что-то пролопотали по Первому, а на местных каналах все без изменений.