Челябинскому метеориту 7 лет. Жительница города — о падении метеорита: первые мысли: война!

В инете первые полтора часа были только версии, слухи, панические отзывы очевидцев и подробности о пожарах, выбитых стеклах и т. п. в разных районах города. Официально: метеоритный дождь.
Через два часа наконец смонтировали сюжеты и понеслась информация… Особенно порадовал оптимизм нашего премьера — зашибись, символ! Я к тому времени дозвонилась до мужа и попросила его вернуться домой. От него же узнала, что вспышка пролетающего объекта была оооочень яркой, ослепляющей, а взрывы, казалось, прошли в двух метрах — так было громко. Что же до разрушений на Цинковом заводе — то рухнула часть кирпичной стены, кирпичи выпали на проезжую часть, и задело взрывной волной стену и кровлю склада. Без жертв, уф.
С 9.30 и до сего часа нереально ярко светит солнце. Просто сотни лампочек высокого накаливания включили.
Нашим родственникам в Еманжелинске досталось больше всех — вылетели старые окна в доме, а те пластиковые, что были приоткрыты в режиме проветривания, тоже выбило. Хорошо, что все были в одном месте и быстро вышли из дома на улицу…
Оказывается, не так много людей, которым я позвонила на автомате. И совсем нет мыслей о сборе каких-то вещей: будь эвакуация, забрала бы документы и телефон. Да, и котика.
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