Человеком года в Кесклинне стала директор детского сада



Командой года единогласно было признано Общество Кассисаба, которое уже более пяти лет успешно работает в интересах жителей своего микрорайона.

Человеком года стала директор детского сада Эндла Грюйне Отт, под руководством которой детский сад провел много проектов, в том числе международных.

Делом года в Кесклинне стало открытие парка Таммсааре, проект которого создало архитектурное бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid.

Кроме этого, Управа района Кесклинн вручила благодарственные грамоты помощникам полицейских и победителям конкурса рождественских окон. Торжественный прием по случаю Дня независимости Эстонии является традиционным мероприятием для партнеров управы. На нем выступил Уку Сувисте.