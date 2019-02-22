22.02.2019, 15:01

Человеком года в Кесклинне стала директор детского сада


rus.delfi.ee
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Человеком года в Кесклинне стала директор детского сада
Foto: Kesklinna valitsus

Управа района Кесклинн вручила традиционные награды района в трех категориях: дело года, человек года и команда года.


Командой года единогласно было признано Общество Кассисаба, которое уже более пяти лет успешно работает в интересах жителей своего микрорайона.

Человеком года стала директор детского сада Эндла Грюйне Отт, под руководством которой детский сад провел много проектов, в том числе международных.

Делом года в Кесклинне стало открытие парка Таммсааре, проект которого создало архитектурное бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid.

Кроме этого, Управа района Кесклинн вручила благодарственные грамоты помощникам полицейских и победителям конкурса рождественских окон. Торжественный прием по случаю Дня независимости Эстонии является традиционным мероприятием для партнеров управы. На нем выступил Уку Сувисте.

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