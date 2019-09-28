28.09.2019, 20:05

"Человек висел у меня на ноге, а я не мог ему помочь". История спасения с парома "Эстония"

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Йоосеп Тикс, Eesti Päevaleht
Йоосеп Тикс, Eesti Päevaleht
EST 11
"Человек висел у меня на ноге, а я не мог ему помочь". История спасения с парома "Эстония"
Ilmar Saabas

Ныне уже опытный мореход и предприниматель, а 25 лет назад - находившийся на пароме "Эстония" на практике курсант мореходного училища Таави Раба рассказывает журналисту Eesti Päevaleht историю свого спасения.

За плечами молодого тогда человека уже была практика на пароме "Георг Отс", он привык к болтанке, поэтому штормовое море при выходе из Таллинна никаких тревожных предчувствий не вызвало. Обычно вечером он прогуливался по теплоходу, смотрел, что происходит на дискотеке. Но в тот трагический вечер никаких интересных мероприятий не проходило, и он пошел в каюту спать.

- Как началась эта ночь? Когда вы поняли, что что-то не так?

- Когда я в кровати почувствовал, что теплоход накренился и обратно не возвращается. Обычно судно качнется то в одну сторону, потом в другую, а тут накренилось и осталось в этом положении. Мне как курсанту мореходного училища это показалось очень странным - значит что-то с судном не так. Возникла мысль: нужно выйти посмотреть, что случилось. Когда выпрыгнул из кровати, понял, что крен уже очень сильный. Не оставалось ничего другого, как схватить самые необходимые вещи и выбежать из каюты.

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- В этот момент поняли, что тонете?

- Когда вышел из каюты, то увидел, что сверху поступает вода. Понял, что автомобильную палубу затопило. Я не знал, тонем или нет. Ничего не оставалось, как выбираться наверх, хоть это при большом крене трудно, пришлось идти не по полу, а буквально по стенам - одна нога на полу - другая на стене. Так и выкарабкался на седьмую палубу. Казалось, что это длилось целую вечность, но потом уже понял, что выбирался лишь минут 10.

- Наверху были люди?

- Были, я подумал, что помогу им, но прежде всего - как и в самолете говорят: сначала одень маску, а только потом помогай соседям. У меня была такая же мысль - сначала выбраться, а потом кому-то помочь. Я не был уверен, что сам выберусь. Когда вылез на внешнюю палубу, то увидел, что многие люди прыгают оттуда в воду. Мне показалось это очень глупым - волна может тебя унести не знаю куда. Волны были очень большими, и я понял, что тонем.

- Когда выбрались на внешнюю палубу, было чувство, что спаслись?

- Какое-то облегчение конечно было: теперь можно поискать плот, осмотреться, что происходит. Но все было так быстро. Ни одного раскрытого плота или шлюпки я не увидел. Начали с одним из членов экипажа открывать плот. Потянули за шнур - плот же должен раскрыться автоматически - он и раскрылся, но его тут же стал уносить ветер, я пытался удержать его за веревку, но она лишь обожгла руки, пришлось ее отпустить, а плот просто улетел. Успели лишь схватить из него спасательные жилеты.

- Что делали люди на внешней палубе?

- Очень многие просто стояли, прислонившись к переборке и смотрели, что происходит. И тут меня смыла с судна волна. К счастью, к тому времени у меня был уже одет жилет. В следующий момент волна бросила меня на судно обратно, и я застрял в леерном ограждении, с трудом оттуда выпутался. Подождал следующей волны и сумел выскочить. Было страшно: выживу ли? Что со много сделает следующая волна?

- То есть вы попали на тонувшем судне в западню?

- На какой-то момент да, но смог выбраться. Была полная темнота, судовые генераторы встали. Во-первых, тебе страшно, во-вторых - темнота. Неизвестность. Ты не видишь, где ты, об этом можно только догадываться.

- Что вокруг было видно и слышно?

- Волны и ветер были такими сильными, что ничего не было слышно. Только море. Увидел в воде спасательный плот, он был перевернут. Залез туда, мы были там втроем. Мужчина и молодая девушка, иностранка, шведка что-ли... Этот мужчина затем куда-то пропал, спрыгнул что ли, вот был - и вдруг не стало. Остались вдвоем.

- Что было с паром в этот момент?

- Корма была уже под водой, нос еще наверху. И он стал на нас опускаться. Без визора. Я сказал девушке: уходим, судно сейчас накроет нас. Но она ответила, что спаслась и никуда не двинется. Я попробовал ее потянуть, но бесполезно. Она была в истерике. Тогда я спрыгнул с плота, постарался от тонущего носа подальше отплыть. Я уж не помню, как долго находился в воде.

- "Эстония" утонула в тишине?

- Да, тихо. И у меня появилась мысль, как долго я выдержу? Если не ошибаюсь, температура воды была 9 или 11 градусов.

- Были один посреди моря?

ТОП

- Вокруг был всякий мусор, другие люди. И темнота. В голове включился какой-то блок, не понимал, что происходит, все было на интуиции - главное выжить! Целью было найти что-то, куда можно залезть, ведь вода слишком холодная. И тут увидел плот, подплыл к нему, забраться в него было трудно. В мореходке не учили, как залезать в плот, это своего рода искусство. Он очень высокий, особенно если смотреть из воды. И кто-то из плота, член экипажа, кажется моторист, крикнул, что у плота есть подставка для ноги. Там была еще одна полуголая женщина, но были и одеяла, чтобы согреться.

Не помню, четыре или пять часов мы там болтались. Потому что нас спас пассажирский теплоход, а не вертолет. Но это тоже была очень тяжелая и опасная спасательная операция. При погрузке на судно были на волоске от гибели. Порвались тросы, плот перевернулся. Один человек повис на моей ноге, но я не мог его спасти.

- Сколько раз вы той ночью смотрели в лицо смерти?

- Трудно сказать. Видел раненых. Видел много мертвых - и в плоту, и на судне.

- Вы были на плоту в море 4-5 часов, это страшно долгое время, что в это время происходило, чем занимались люди?

- Ужасно длинное. Я почти ничего не помню. Люди просто сидели и ждали. Никто не знал, чего будет дальше. Слышали, что летал вертолет. Появилась надежда, что нас по крайней мере заметят. Пытались, так сказать, держаться в сознании.

- Вы общаетесь с кем-то из тех, кто находился с вами на плоту?

- Не общался. Но знаю, что там была пара членов экипажа. Одна женщина, по-моему, повар. Прошло так много времени, что в самом деле уже не помню.

- "Эстония" не чудится сейчас?

- Не чудится. Интересно то, что когда после спасения добирались в Таллинн на самолете, то до тех пор, пока он был над водой, я не боялся. Как только под самолетом появилась земля, стало очень страшно, аж руки затряслись. Потому, что понимал: на воде еще можно спастить, а в самолете шансы приближаются к нулю.

- Переживший кораблекрушение боится летать?

- Именно так. У меня страх перед полетами.

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