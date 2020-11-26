Часто информация о близком контакте с больным COVID-19 приходит с задержкой

"Наш приоритет — больные и их изоляция. У нас 20 тысяч контактных, поэтому робот рассылает смс-сообщения, чтобы всех предупредить. Мы понимаем, что сообщения присылают поздно, поэтому нанимаем людей. Однако с этим придется смириться, потому что мы делаем все от нас зависящее", — объясняет главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.

Работа чиновников осложняется еще и быстро растущим количеством больных, специалистов катастрофически не хватает.

Сейчас чиновники пытаются остановить рост числа заболевших, чтобы не случился коллапс, когда больницы не смогут принимать Covid-пациентов.

"К сожалению, это связано с тем, что нам приходиться сокращать плановый прием и перепрофилировать отделения. По крайне мере, сохраняются ресурсы для больных коронавирусом", — отмечает Садикова.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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