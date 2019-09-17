17.09.2019, 10:34

Частный университет Майнор: новый закон вынудит русскоговорящих студентов из Латвии учиться в Эстонии


rus.delfi.ee
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Mainori kõrgkooli koolituses pettunu
Mainori kõrgkooli koolituses pettunuFoto: Oliver Tsupsman

В Латвии на законодательном уровне запретили предоставлять высшее образование на русском языке. До сих пор в латвийских ВУЗах учились тысячи студентов из стран — бывших республик СССР. В то же время, количество студентов, приехавших учиться в Эстонию из этих стран, за последние годы увеличилось в несколько раз, и, согласно прогнозам, будет продолжать расти.

Кристина Пилисте, главный специалист государственной инициативы Study in Estonia, координирующей международный маркетинг в сфере высшего образования в Эстонии, сказала, что количество принимаемых студентов из стран, бывших республиками Советского Союза, увеличилось осенью 2018 года по сравнению с прежними показателями более чем на треть. ”Окончательные цифры относительно начавшегося учебного года ещё не известны, но интерес по-прежнему высок”, — сказала Пилисте.

По словам Пилисте, большинство студентов, приезжающих в Эстонию из бывших республик СССР — это студенты из России, Украины, Грузии и Латвии. ”Ориентируясь на эти страны, более систематическую маркетинговую работу поводили как сами учебные заведения, так и платформа сотрудничества в области высшего образования Study in Estonia”, — отметила Пилисте.

Кристьян Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор, единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру наряду с обучением на эстонском и английском языках также с обучением на русском языке, сказал, что в прошлом году количество кандидатов из бывших советских республик, желающих учиться в Майнор, увеличилось почти в два раза, и в нынешнем году примерно на столько же. ”В Латвии вступил в силу закон, согласно которому высшее образование можно предоставлять только на официальных языках Европейского Союза. По сути, это означает запрет на высшее образование на русском языке”, — сказал Оад.

”Отказ Латвии от участия в конкуренции может оказать довольно серьезное влияние на эстонский рынок образования. На русском языке в Латвии учатся примерно 5000 студентов, и часть из них теперь будет получать образование за свои деньги в Эстонии”, — добавил Оад.

”В этом году кандидаты были преимущественно из Украины и России, но были и из других стран, например из Казахстана и Кыргызстана. Для многих это возможность получить европейское образование на родном языке. Но многие поступают и на специальности с английским языком обучения, например на разработку программного обеспечения. Приём ещё только завершается, но уже сейчас можно сказать, что с большим перевесом наиболее популярны магистратуры с русским языком обучения по специальности стратегическое управление и веб-технологии”, — уточнил Оад.

В Латвии с января нынешнего года действует закон, согласно которому высшим учебным заведениям не разрешается принимать новых студентов для обучения по русскоязычным программам. Действующие программы с русским языком обучения следует закрыть к 31 декабря 2022 года.

Согласно статистике Study in Estonia, по состоянию на конец 2018 года большинство студентов из бывших республик СССР учились в Тартуском университете (546), в Таллиннском техническом университете (313), Таллиннском университете (113) и Университете прикладных наук по предпринимательству Майнор (82). Большинство из них учатся по программам с английским языком обучения, по программам с русским языком обучения учатся примерно десять процентов, и с эстонским языком обучения — восемь процентов этих студентов.

Приём иностранных студентов из стран – бывших республик СССР в высшие учебные заведения Эстонии

ТОП

ПРИЁМ
2014
2015
2016
2017
2018
Россия
72
67
80
108
160
Украина
45
94
93
94
111
Азербайджан
4
14
14
26
65
Грузия
56
54
66
62
47
Латвия
30
33
36
38
41
Армения
10
7
10
7
12
Белоруссия
14
8
14
13
22
Литва
11
5
8
5
19
Казахстан
3
3
7
11
12
Узбекистан
3
4
1
5
5
Молдова
2
2
1
5
4
Кыргызстан
1
1
3
1
4
Туркменистан
0
0
1
0
1
Таджикистан
0
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0
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251
292
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375
503
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