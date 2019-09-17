Частный университет Майнор: новый закон вынудит русскоговорящих студентов из Латвии учиться в Эстонии

Кристьян Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор, единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру наряду с обучением на эстонском и английском языках также с обучением на русском языке, сказал, что в прошлом году количество кандидатов из бывших советских республик, желающих учиться в Майнор, увеличилось почти в два раза, и в нынешнем году примерно на столько же. ”В Латвии вступил в силу закон, согласно которому высшее образование можно предоставлять только на официальных языках Европейского Союза. По сути, это означает запрет на высшее образование на русском языке”, — сказал Оад.

”Отказ Латвии от участия в конкуренции может оказать довольно серьезное влияние на эстонский рынок образования. На русском языке в Латвии учатся примерно 5000 студентов, и часть из них теперь будет получать образование за свои деньги в Эстонии”, — добавил Оад.

”В этом году кандидаты были преимущественно из Украины и России, но были и из других стран, например из Казахстана и Кыргызстана. Для многих это возможность получить европейское образование на родном языке. Но многие поступают и на специальности с английским языком обучения, например на разработку программного обеспечения. Приём ещё только завершается, но уже сейчас можно сказать, что с большим перевесом наиболее популярны магистратуры с русским языком обучения по специальности стратегическое управление и веб-технологии”, — уточнил Оад.

В Латвии с января нынешнего года действует закон, согласно которому высшим учебным заведениям не разрешается принимать новых студентов для обучения по русскоязычным программам. Действующие программы с русским языком обучения следует закрыть к 31 декабря 2022 года.

Согласно статистике Study in Estonia, по состоянию на конец 2018 года большинство студентов из бывших республик СССР учились в Тартуском университете (546), в Таллиннском техническом университете (313), Таллиннском университете (113) и Университете прикладных наук по предпринимательству Майнор (82). Большинство из них учатся по программам с английским языком обучения, по программам с русским языком обучения учатся примерно десять процентов, и с эстонским языком обучения — восемь процентов этих студентов.

Приём иностранных студентов из стран – бывших республик СССР в высшие учебные заведения Эстонии