Частичное контактное обучение могут восстановить после 15 мая

Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, одобрил предложение возобновить частичное контактное обучение после 15 мая. Решение, следует ли ученикам собираться в классах небольшими группами до 10 человек, будут принимать местные самоуправления и директора школ, передает rus.err.
"После 15 мая можно будет работать в группах, в которых будет не более 10 человек. Это касается и обычных школ, и профессиональных училищ, и вузов", - сказала "Актуальной камере" министр образования и науки Майлис Репс.
В таллиннских школах и после 15 мая по большей части сохранится дистанционное обучение. Годовые оценки в основной школе этом году в порядке исключения будут иметь только два значения "зачет/не зачет".
Каникулы для школьников наступят в привычный срок. А вот профтехучилища или университеты могут сами продлить свой учебный год.
Что касается выпускных экзаменов в 12-х классах, то окончательное решение правительства ожидается 30 апреля.
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