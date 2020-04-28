Частичное контактное обучение могут восстановить после 15 мая

"После 15 мая можно будет работать в группах, в которых будет не более 10 человек. Это касается и обычных школ, и профессиональных училищ, и вузов", - сказала "Актуальной камере" министр образования и науки Майлис Репс.

В таллиннских школах и после 15 мая по большей части сохранится дистанционное обучение. Годовые оценки в основной школе этом году в порядке исключения будут иметь только два значения "зачет/не зачет".

Каникулы для школьников наступят в привычный срок. А вот профтехучилища или университеты могут сами продлить свой учебный год.

Что касается выпускных экзаменов в 12-х классах, то окончательное решение правительства ожидается 30 апреля.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.