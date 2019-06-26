Часть временно упраздненных автобусных линий снова не откроются. Таллинн объясняет это отсутствием спроса

По словам руководителя TAK Андреса Харьё, первоначальная ситуация все же по большей части восстановлена. ”Tallinna Linnatranspordi AS за менее чем два месяца приобрела 55 городских автобусов и наняла в общей сложности 106 водителей”, — отметил он, но добавил, что при планировании графиков за основу берется спрос, поэтому, например, была закрыта

”По сравнению с ситуацией, которая наблюдалась до 1 февраля, в мае с линий 50, 67 и 68 мы убрали по одному автобусу. Снизившиеся за счет этих маршрутов объемы используются на других линиях, где спрос больше. Так, с 1 марта линия 68 работает также по воскресеньям, а на линию 45 был выведен дополнительный автобус. В мае дополнительные автобусы были выведены и на маршруты 4, 20, 20A, 59”, — продолжил Харьё.

По словам пресс-секретаря Tallinna Linnatranspordi AS Каареля Кутта, большую проблему составляет нехватка водителей. По статистике, в Эстонии 74% водителей автобусов — это люди в возрасте старше 51 лет. Водителей младше 30 лет — всего 5-6%. Как бы то ни было, отмечает Кутт, TLT с исполнением обязанностей MRP справилась хорошо.