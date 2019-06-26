26.06.2019, 08:00

Часть временно упраздненных автобусных линий снова не откроются. Таллинн объясняет это отсутствием спроса

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rus.delfi.ee
EST 14
Часть временно упраздненных автобусных линий снова не откроются. Таллинн объясняет это отсутствием спроса
Tallinna Linnatranspordi AS buss

В начале года Tallinna Linnatransport переняла 10% столичных автобусных линий, принадлежавший погрязшей в финансовых проблемах MRP Liinid. Тогда были пересмотрены графики, а некоторые линии и вовсе закрыты. По словам пассажиров, часть изменений, представлявшихся как временные (например, упразднение линии 19), до сих пор в силе, пишет Ärileht.

По словам руководителя TAK Андреса Харьё, первоначальная ситуация все же по большей части восстановлена. ”Tallinna Linnatranspordi AS за менее чем два месяца приобрела 55 городских автобусов и наняла в общей сложности 106 водителей”, — отметил он, но добавил, что при планировании графиков за основу берется спрос, поэтому, например, была закрыта
”По сравнению с ситуацией, которая наблюдалась до 1 февраля, в мае с линий 50, 67 и 68 мы убрали по одному автобусу. Снизившиеся за счет этих маршрутов объемы используются на других линиях, где спрос больше. Так, с 1 марта линия 68 работает также по воскресеньям, а на линию 45 был выведен дополнительный автобус. В мае дополнительные автобусы были выведены и на маршруты 4, 20, 20A, 59”, — продолжил Харьё.

По словам пресс-секретаря Tallinna Linnatranspordi AS Каареля Кутта, большую проблему составляет нехватка водителей. По статистике, в Эстонии 74% водителей автобусов — это люди в возрасте старше 51 лет. Водителей младше 30 лет — всего 5-6%. Как бы то ни было, отмечает Кутт, TLT с исполнением обязанностей MRP справилась хорошо.

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