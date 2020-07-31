Часть прибывших на работу в Эстонию украинцев не соблюдали двухнедельный карантин

Полиция проверила 71 домов, где проживают 145 украинцев, приехавших на работу в Эстонию — из числа проверенных полицией 32 человек не соблюдали двухнедельный карантин, они ходили на работу, за грибами или в другие места.

Полиция напоминает о требовании департамента здоровья, что несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусом, приезжие должны находится в самоизоляции.

21 июля в Эстонию из Киева прилетел чартерный самолет со 159 сезонными работниками. Прилетевших чартерным рейсом украинских работников протестировали на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту. Результаты тестов троих из них оказались положительными.

Все прилетевшие в Таллинн украинские работники в течение 14 дней должны находиться в карантине.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!