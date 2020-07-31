31.07.2020, 14:35

Часть прибывших на работу в Эстонию украинцев не соблюдали двухнедельный карантин

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EST 67
Часть прибывших на работу в Эстонию украинцев не соблюдали двухнедельный карантин
Ukraina töölised saabusid EestisseFoto: Jaanus Lensment

Полиция 30 июля проверила в Южной Эстонии места проживания прибывших 21 июля из Украины сезонных работников и установила, что часть из них не соблюдает двухнедельный карантин, пишет rus.err.ee.

Полиция проверила 71 домов, где проживают 145 украинцев, приехавших на работу в Эстонию — из числа проверенных полицией 32 человек не соблюдали двухнедельный карантин, они ходили на работу, за грибами или в другие места.

Полиция напоминает о требовании департамента здоровья, что несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусом, приезжие должны находится в самоизоляции.

21 июля в Эстонию из Киева прилетел чартерный самолет со 159 сезонными работниками. Прилетевших чартерным рейсом украинских работников протестировали на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту. Результаты тестов троих из них оказались положительными.

Все прилетевшие в Таллинн украинские работники в течение 14 дней должны находиться в карантине.

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