Часть прибывших на работу в Эстонию украинцев не прошла двухнедельный карантин

Полиция проверила 29 домов, где проживают 78 украинцев, приехавших на работу в Эстонию — из числа проверенных полицией 14 человек не соблюдали двухнедельный карантин, они ходили на работу, за грибами или в другие места.
Полиция напоминает о требовании департамента здоровья, что несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусом, приезжие должны находится в самоизоляции.
21 июля в Эстонию из Киева прилетел чартерный самолет со 159 сезонными работниками. Прилетевших чартерным рейсом украинских работников протестировали на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту. Результаты тестов троих из них оказались положительными.
Все прилетевшие в Таллинн украинские работники в течение 14 дней должны находиться в карантине.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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