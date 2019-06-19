Часть абитуриентов не получит аттестат об окончании школы на выпускном вечере

Специалист по коммуникациям фонда Innove Мари Аннус сообщила новостному порталу ERR, что не все результаты готовы, но школы оповещены о получении результатов к 20 июня.

По словам директора Таллиннского английского колледжа Тоомаса Круузимяги, такое происходит не в первый раз, но школа в течение нескольких лет выдает на выпускном документ о прохождении учебной программы, аттестат об окончании основной школы и ведомости.

Сдвигать дату выпускного колледж, в котором выпускной был назначен на 19 июня, не пожелал. По мнению Круузимяги, нет смысла держать учеников в школе после Иванова дня, а гарантии, что результаты придут 20 или 21 июня, тоже не было.

В Гимназии Густава Адольфа выпускной состоится в четверг, но как отметила исполняющая обязанности директора Тийви Пикхоф, из-за присылаемых в последний момент результатов госэкзаменов обстановка напряженная.

Директор Английского колледжа также не понимает, почему подготовка данных о результатах госэкзаменов занимает так много времени. По мнению директора Тартуской гимназии им. Мийны Хярма Эне Таннберг, Innove мог бы присылать результаты госэкзаменов раньше, например, к 15 июня.