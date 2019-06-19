19.06.2019, 19:25

Часть абитуриентов не получит аттестат об окончании школы на выпускном вечере


rus.delfi.ee
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Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasium
Foto: Karin Kaljuläte

Фонд Innove успеет разослать результаты государственных экзаменов по школам только к четвергу. Так как во многих учебных заведениях выпускные состоятся в среду, в торжественный день некоторые ученики аттестат об окончании школы не получат, пишет rus.err.ee.

Специалист по коммуникациям фонда Innove Мари Аннус сообщила новостному порталу ERR, что не все результаты готовы, но школы оповещены о получении результатов к 20 июня.

По словам директора Таллиннского английского колледжа Тоомаса Круузимяги, такое происходит не в первый раз, но школа в течение нескольких лет выдает на выпускном документ о прохождении учебной программы, аттестат об окончании основной школы и ведомости.

Сдвигать дату выпускного колледж, в котором выпускной был назначен на 19 июня, не пожелал. По мнению Круузимяги, нет смысла держать учеников в школе после Иванова дня, а гарантии, что результаты придут 20 или 21 июня, тоже не было.

В Гимназии Густава Адольфа выпускной состоится в четверг, но как отметила исполняющая обязанности директора Тийви Пикхоф, из-за присылаемых в последний момент результатов госэкзаменов обстановка напряженная.

Директор Английского колледжа также не понимает, почему подготовка данных о результатах госэкзаменов занимает так много времени. По мнению директора Тартуской гимназии им. Мийны Хярма Эне Таннберг, Innove мог бы присылать результаты госэкзаменов раньше, например, к 15 июня.

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