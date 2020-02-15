Часовня на кладбище Лийва восстановлена после пожара. Теперь там вновь можно проводить отпевания

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, пожар нанес большой урон, но, к счастью, здание удалось спасти от самого страшного, в том числе и сохранить ценный орган.

”Речь идет о памятнике культуры, который десятилетиями активно здесь использовался и сейчас в историческом здании часовни вновь стало возможным проводить службы”, — отметил Калле Кландорф.

Пожар в часовне кладбища Лийва вспыхнул 2 декабря 2018 года и причинил зданию существенный ущерб. В ходе основательных реставрационных работ в здании отремонтировали крышу, систему электропроводки, освещение и колокол. Также отреставрировали комнату для проводов и остальные помещения.

Стоимость ремонта составила 213 773 евро, работы выполнила фирма Tarrest LT OÜ.

Часовню на кладбище Лийва спроектировал в 1934 году архитектор Герберт Йохансон, а в 1935 году оно было готово. Построенное из известняка и демонстрирующее прекрасную функциональность этого камня высокое здание часовни вмещает около двухсот скорбящих.