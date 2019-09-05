Чаще всего в Эстонию приезжают отдохнуть, а почти половина туристов — финны

В предприятиях по размещению останавливалось в целом 524 000 туристов, что на 4% больше, чем в июле прошлого года. Число ночёвок зарубежных туристов и туристов внутри страны увеличилось на 7%.

Всего услугами предприятий по размещению воспользовались в июле 328 000 зарубежных туристов, которые провели в них 634 000 ночей. По сравнению с прошлым годом, зарубежных туристов было на 8% больше и их ночевок – на 9% больше.

Среди воспользовавшихся услугами предприятий по размещению зарубежных туристов 42% прибыло из Финляндии, 9% – из Германии, 7% – из России и 6% – из Латвии. Количество туристов из Финляндии в предыдущие месяцы демонстрировало тенденцию к снижению, однако в июле выросло на 3%. Больше туристов прибыло из разных государств Европы, а также из США и стран Азии.