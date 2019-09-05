Чаще всего в Эстонию приезжают отдохнуть, а почти половина туристов — финны(3)
По данным Департамента статистики, большинство туристов, которые ночуют в Эстонии, приехали сюда отдохнуть.
По данным Департамента статистики, большинство туристов, которые ночуют в Эстонии, приехали сюда отдохнуть.
В предприятиях по размещению останавливалось в целом 524 000 туристов, что на 4% больше, чем в июле прошлого года. Число ночёвок зарубежных туристов и туристов внутри страны увеличилось на 7%.
Всего услугами предприятий по размещению воспользовались в июле 328 000 зарубежных туристов, которые провели в них 634 000 ночей. По сравнению с прошлым годом, зарубежных туристов было на 8% больше и их ночевок – на 9% больше.
Среди воспользовавшихся услугами предприятий по размещению зарубежных туристов 42% прибыло из Финляндии, 9% – из Германии, 7% – из России и 6% – из Латвии. Количество туристов из Финляндии в предыдущие месяцы демонстрировало тенденцию к снижению, однако в июле выросло на 3%. Больше туристов прибыло из разных государств Европы, а также из США и стран Азии.
Среди зарубежных туристов, которые воспользовались услугами предприятий по размещению, 80% приезжали в Эстонию отдыхать, 15% совершали рабочую поездку, остальные – останавливались по другим причинам. Остановиться на ночлег в Таллинне предпочли 58% зарубежных туристов, в Пярну и Тарту – 12% и 8% соответственно.
Предприятия по размещению приняли в июле 195 000 внутренних туристов, или на 1% меньше, чем в этом же месяце 2018 года. Внутренние туристы провели в предприятиях по размещению 366 000 ночей, что в годовом сравнении составило на 4% ночёвок больше. На отдых приезжали 72% внутренних туристов и 14% находились в рабочей поездке. Среди внутренних туристов, которые воспользовались услугами предприятий по размещению, пятая часть останавливалась в Харьюском уезде, 14% – в Пярнуском уезде и по 10% в Ида-Вируском, Саареском и Тартуском уездах.
В июле свои услуги предлагали по всей Эстонии 1403 предприятия по размещению. В распоряжении гостей имелось 24 000 номеров и 59 000 койко-мест. Заполнямость номеров составила 62% и койко-мест – 55%. Стоимость проживания на предприятиях по размещению составила в среднем 40 евро в сутки, т.е. столько же, сколько в июле прошлого года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 49 евро в сутки, в Пярнуском уезде – 42 евро, в Тартуском уезде – 38 евро и в Ида-Вируском уезде – 32 евро в сутки.
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