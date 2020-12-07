Чаще всего коронавирус в Эстонию "привозят" из России

Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и контроля эпидемий Департамента здоровья Евгения Эпштейн сообщила в интервью ERR, что с 1 ноября в Эстонию было привезено 346 случаев коронавируса из 35 государств.

Эпштейн отметила, что наибольшее количество ввезенных заражений составили случаи из России (83), Финляндии и Украины (51). Далее следуют Швеция (30), Румыния (17), Белоруссия и Польша (11).

По ее словам, большая часть вируса была завезена из-за границы на второй неделе ноября, когда было зарегистрировано 82 положительных теста на COVID-19.

В октябре более половины ввезенных заражений составили случаи из России и с Украины, иногда их доля достигала 61%.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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