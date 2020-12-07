Чаще всего коронавирус в Эстонию "привозят" из России

Наибольшее количество так называемых "ввезенных" заражений коронавирусом составили случаи из России, пишет rus.err.
Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и контроля эпидемий Департамента здоровья Евгения Эпштейн сообщила в интервью ERR, что с 1 ноября в Эстонию было привезено 346 случаев коронавируса из 35 государств.
Эпштейн отметила, что наибольшее количество ввезенных заражений составили случаи из России (83), Финляндии и Украины (51). Далее следуют Швеция (30), Румыния (17), Белоруссия и Польша (11).
По ее словам, большая часть вируса была завезена из-за границы на второй неделе ноября, когда было зарегистрировано 82 положительных теста на COVID-19.
В октябре более половины ввезенных заражений составили случаи из России и с Украины, иногда их доля достигала 61%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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