Цепочка распределения запасов вакцины среди семейных врачей станет короче

Вакцинация людей из группы риска будет продолжаться у семейных врачей. В соответствии с рекомендациями Государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике для вакцинации людей старше 70 лет используется вакцина от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna, а для вакцинации людей в возрасте до 70 лет — вакцина AstraZeneca. В марте для проведения первой инъекции вакцины людям старше 70 лет семейным врачам будут предоставлены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna в объеме 30 доз на один регистр семейного врача.

По словам Кюлли Фридеманн, главы отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, количество получаемых Эстонией вакцин, подходящих для пожилых людей, все еще ограничено. ”Чтобы как можно скорее достичь как можно более широкого охвата вакцинацией людей из группы риска по всей Эстонии, нам по-прежнему необходимо распределить вакцину по уездам”, — пояснила Фридеманн.

На основе трехнедельного матрикс-распределения в ходе текущей недели вакцинацию смогут провести часть семейных врачей из Харьюского уезда, а также семейные врачи из Йыгевамаа, Ярвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа. На следующей неделе, начиная с 15 марта, вакцины для пожилых смогут получить часть семейных врачей из Харьюмаа, а также семейные врачи из Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа. В ходе недели, начинающейся с 22 марта, вакцину снова получат часть семейных врачей из Харьюмаа, а также семейные врачи из Пылвамаа, Тартумаа и Вырумаа.

Наряду с уже полученными объемами вакцины в марте в Эстонии ожидаются поставки в общем количестве почти 90 000 доз вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. Согласно рекомендации Государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике вакцинированные, получающие первую дозу Pfizer/BioNTech, должны быть обеспечены второй дозой через три недели после получения первой дозы, а в случае Moderna — на 28 день после получения первой дозы, или в день, наиболее приближенный к данной дате.

Фридеманн отметила, что, кроме того, семейные врачи в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа получат на этой неделе сто доз вакцины AstraZeneca для вакцинации людей в возрасте до 70 лет, которые принадлежат группе риска вследствие имеющегося определенного заболевания.