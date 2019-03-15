"Цены на услуги были завышены, но люди сами виноваты". Откровения бывшей сотрудницы Delavue

Там были абсолютно разные пакеты и услуги. Цены начинались от 1700 и заканчивалась 3000 евро.

И пакеты за три тысячи кто-то тоже брал?

Да, были такие. Это были комплексные процедуры — и на лицо, и на тело.

Многие клиенты писали, что было очень сложно расторгнуть договор с Delavue.

Любая фирма не хочет терять клиентов. Были сотрудники, которые специально занимались тем, чтобы удержать клиента.

А что насчет обвинений в том, что клиентам говорилось о беспроцентном кредите, а в итоге он оказывался с процентами? 20% в год — это нормально?

Это процентная ставка банка. Нет банка, который бы работал без процентов — процент все равно есть. Смотри, там была такая система: клиенту говорилось, допустим, что комплекс услуг стоит 1700 евро. Для клиента это была финальная сумма, но фирма получала от этого сумму меньше, так как в нее был включен процент банку.

И никак махинаций с кредитами не делали? Например, одной пенсионерке якобы самовольно указали доход в шесть раз больше, чтобы ей дали кредит.

Во-первых, клиент сам заполняет ходатайство. У LHV были специальные бланки, где клиент сам пишет что, куда и как. Банк все время проверял, как они заполнены — правда, выборочно. С Liisi была другая система, вроде бы, там надо самому было вписывать то, что говорит клиент. И то — настолько все проверяется. Конечно, можно поставить там миллионную сумму, но ты вводишь в систему свои данные и там все выдает: пенсионер ли ты, что у тебя есть.

Во-вторых, мы не назначали никакие суммы. Одобрение давалось именно банком. И многие люди не получали кредит из-за испорченной кредитной истории, маленьких доходов или большого количества иждивенцев.

Когда люди говорят, что их обманывают… Хотя есть нюансы, что тебе что-то особо недоговаривают, но ты же не идиот! У тебя перед глазами есть все документы, банк доставлял даже экземпляры на русском языке, тебя никто не торопит — сиди и читай.

А что недоговаривают?

Не то, чтобы недоговаривают, просто каждый слышит то, что хочет. Клиенту говорят, что кредит за определенные процедуры он будет выплачивать десять месяцев, и якобы все эти десять месяцев он будет ходить туда. Но число процедур ограничено, и отходить их можно же и за месяц, а можно и за пару лет.

Клиентам еще якобы предлагали процедуры, которые им не были нужны, под видом жизненно необходимых. Пугали проблемами со здоровьем.

Ну какой женщине ты скажешь, что ей ничего не надо? Нет такой женщины, которая сказала бы, мол я и так нормальная — страшная, ну и пусть страшная. Каждая знает, какие у нее проблемы — морщины, обвисшая кожа, прыщи. А когда тебе начинают на это еще и давить, то мысли концентрируются только на этой проблеме и начинаешь судорожно искать варианты, как от этого избавиться

Я когда посмотрела на свое лицо под их аппаратом, тоже испугалась. Он очень сильно увеличивал, и там, понятное дело, ужас творится.

Что я считала неправильным, так это уговаривать пожилых людей. Потому что им уже, кроме пластики, ничего не поможет. Конечно, от ухода кожа улучшится и немного подтянется, но тоже надо понимать, что тебе уже лет 70 и ты не будешь никогда выглядеть на 20.

Салон был нацелен на как раз на русскоязычных женщин в возрасте?

Это компания вообще принадлежала москвичам, и работали там, в основном, одни русские. Эстонцы ходили, и их кстати было немало, и они были почти всем довольны, в отличии от русских. Может это все менталитет — русские любят поругаться! Мужчины к нам тоже ходили, правда скандалов не устраивали — зато скандалы потом устраивали их жены.

Зарплату москвичи платили исправно и легально? Какой был оклад?

У меня проблем никогда не было. Что было, когда я ушла — не знаю. Я получала на руки где-то 750 евро при полной ставке. Правда полная ставка там была 15 дней в месяц, а рабочий день чуть больше восьми часов. Некоторые получали еще процент от продажи.

Закрытие салона было ожидаемо?

Если честно, то да. Они вели там дела немного по российским стандартам: они хотели чтобы ты там вовсю впахивал, а вот платить достойно не очень хотели.

Когда жалобы на Delavue посыпались в СМИ, какая у тебя была реакция?

В то время я там уже не работала, но когда все это прочитала, ощущения были странные, было некомфортно. Там все были достаточно честные люди, обычные косметологи, и работу свою выполняли хорошо — я к некоторым из них до сих пор хожу как клиентка. А все эти жалобы их работу принижали.

Мне было жалко только когда салон обанкротился и закрылся, и они остались без процедур и с обязательствами перед банком. А в СМИ расписали, как салон обманывает людей, но ведь в договоре были прописаны услуги, и каждому клиенту они и оказывались вплоть до закрытия.