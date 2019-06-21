Цены на бракосочетания в столичном ЗАГСе значительно выросли

Согласно действующему прейскуранту праздничная регистрация брака в таллиннском ЗАГСе по средам и четвергам стоит 35 евро, а по пятницам и субботам – 90 евро, пишет rus.err.ee. С июля вступление в брак по средам и четвергам будет стоить 60 евро, по пятницам – 200 евро, а по субботам – 250 евро. К этим ценам прибавляется госпошлина суммой в 30 евро.

Заведующая ЗАГСом Карин Каск обосновала изменение цен тем, что стоимость и содержание услуги должны соответствовать: "Таллиннский ЗАГС является единственным в Эстонии учреждением записи актов гражданского состояния, которое предлагает праздничную услугу вступления в брак на четырех языках. Часто приходится использовать два языка одновременно, например эстонский и русский, русский и английский, эстонский и английский, немецкий и русский, эстонский и немецкий. В июле планируют также добавить возможность проведения церемонии на итальянском языке".

Новобрачные получают свидетельство о браке в корочках. "Ручки, которыми ставят подписи, на каждой церемонии новые, и молодожены могут забрать их с собой на память", – пояснила Каск.

В последний раз стоимость услуг столичного ЗАГСа меняли в 2013 году.