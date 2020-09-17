Центристы утвердили ограничения на продажу алкоголя в Таллинне, соцдемы против и призывают не убивать ночную жизнь

В зале заседания во время голосования присутствовали 67 депутатов. Поддержали ограничения 35 из них (все — центристы), 15 были против, один воздержался, еще 12 не голосовали, пишет RusERR.

В казино и ночных клубах нельзя будет продавать алкоголь с трех ночи до шести утра перед рабочими днями, и с 4 до 7 утра в другие дни.

В питейных заведениях продажа алкоголя будет запрещена с 2 до 6 часов утра в будни, с 3 до 7 часов утра в субботу и воскресенье.

Ограничения не затронут заведения, расположенные в пассажирском порту и Таллиннскому аэропорту.

Фракция Социал-демократической партии не поддержала ночные ограничения, сообщил RusDelfi председатель таллиннского округа социал-демократов Раймонд Кальюлайд.

По мнению социал-демократов, для конкурентоспособности города важна и разнообразная городская культура, частью которой является яркая ночная жизнь. Что, конечно же, не означает, что не нужно решать имеющиеся проблемы.

”Если Эстония хочет быть успешной и современной страной, то для нас помимо прочего важно, чтобы к нам на работу приезжали талантливые люди со всего мира. А для этого Таллинн должен быть привлекательным местом, где хочется жить и учиться. Нам нужны комфортный общественный транспорт, качественная велосипедная инфраструктура и, конечно, интересная городская культура, которая охватывает и ночную жизнь”, — сказал Кальюлайд.

”В таких крутых городах как Берлин, Лондон и Лиссабон умеют развлекаться так, что это не мешает окружающим людям. Для этого и существуют современные средства звукоизоляции”, — отметил он.

По словам Кальюлайда, власти Таллинна вместо введения полного запрета на ночную продажу алкоголя должны эффективно заниматься теми заведениями, которые действительно представляют собой проблему. И не трогать тех, кто умеет заботиться о гостях и окружающих людях.

”Никого же не раздражают праздники и вечеринки, например, в Fotografiska или ”Котле культуры”. Так почему же ночной клуб не может работать всю ночь на какой-нибудь бывшей заводской территории, где поблизости нет жилых домов? Естественно, нужно разбираться с теми местами, которые ведут себя безответственно, и при необходимости ходатайствовать для этого о дополнительных полномочиях. Но тотальный запрет — это не выход. Давайте лучше проявлять смекалку. Давайте не будем убивать ночную жизнь Таллинна”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.