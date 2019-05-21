Центристы удерживают второе место в рейтинге партий, но теряют русских избирателей

По данным опроса общественного мнения, проведенного в мае социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, в общем рейтинге партий первое место по-прежнему сохраняют реформисты, которых поддерживают 27% избирателей. На второй позиции Центристская партия (20%), на третьей - EKRE (17%), Isamaa и социал-демократы делят четвертую строчку с 10%, а не прошедшая в парламент партия "Эстония 200" замыкает список наиболее популярных партий (8%).
Поддержка "Зеленых" составляет 3%, "Богатства жизни" и Свободной партии — по 1%, независимых кандидатов — 2%, передает rus.err.ee.
Совокупная популярность трех партий в правительственной коалиции (центристов, EKRE и Isamaa) — 47%, двух оппозиционных парламентских партий — 37%.
Эстонцы отдают наибольшее предпочтение Партии реформ (31%) и EKRE (19%), центристов поддерживают 13% избирателей эстонской национальности, Isamaa — 12%, а соцдемов — 11%.
Среди избирателей других национальностей на первой строчке по-прежнему остается Центристская партия, но ее рейтинг (52%) значительно снизился по сравнению с ситуацией перед выборами в Рийгикогу (около 70%).