Центристы удерживают второе место в рейтинге партий, но теряют русских избирателей

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Keskerakonna valimispidu Saku Suurhallis Foto: Priit Simson

По данным опроса общественного мнения, проведенного в мае социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, в общем рейтинге партий первое место по-прежнему сохраняют реформисты, которых поддерживают 27% избирателей. На второй позиции Центристская партия (20%), на третьей - EKRE (17%), Isamaa и социал-демократы делят четвертую строчку с 10%, а не прошедшая в парламент партия "Эстония 200" замыкает список наиболее популярных партий (8%).