Центристы отозвали подпись под проектом о ликвидации комиссии по надзору за финансами партий

"Целью этого законопроекта было усилить надзор за партийным финансированием и передать функции комиссии Госконтролю, но сегодня эти дебаты парализованы. Чтобы не ставить вопрос в тупик, фракция Центристской партии отозвала свою подпись", — передает RusERR слова зампреда центристов и члена парламентской фракции Яануса Карилайда.

В настоящее время центристы ведут переговоры о создании правительственной коалиции с Партией реформ. По словам Карилайда, в четверг на переговорах будет обсуждаться и вопрос об усилении ERJK, стороны также планируют инициировать для этого новые законопроекты.

В мае прошлого года правящая коалиция Центристской партии, Ismaa и EKRE инициировала законопроект, согласно которому ERJK будет ликвидирована, а ее задачи передадут Государственному контролю.