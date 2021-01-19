Центристы отозвали подпись под проектом о ликвидации комиссии по надзору за финансами партий(1)
Парламентская фракция центристов решила отозвать свою подпись под законопроектом о ликвидации комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK).
Парламентская фракция центристов решила отозвать свою подпись под законопроектом о ликвидации комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK).
"Целью этого законопроекта было усилить надзор за партийным финансированием и передать функции комиссии Госконтролю, но сегодня эти дебаты парализованы. Чтобы не ставить вопрос в тупик, фракция Центристской партии отозвала свою подпись", — передает RusERR слова зампреда центристов и члена парламентской фракции Яануса Карилайда.
В настоящее время центристы ведут переговоры о создании правительственной коалиции с Партией реформ. По словам Карилайда, в четверг на переговорах будет обсуждаться и вопрос об усилении ERJK, стороны также планируют инициировать для этого новые законопроекты.
В мае прошлого года правящая коалиция Центристской партии, Ismaa и EKRE инициировала законопроект, согласно которому ERJK будет ликвидирована, а ее задачи передадут Государственному контролю.
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