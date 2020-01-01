Центристы не хотят платить 40 000 евро за "Русский вопрос" и подали апелляцию

"Апелляция Центристской партии была принята в производство 17 декабря. Суд дал ERJK 30 дней на предоставление своих позиций по представленной апелляционной жалобе", — сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Согласно предписанию, которое комиссия 12 октября 2018 года сделала Центристской партии, политическая сила должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов. Именно в такую сумму обошелся цикл телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой.