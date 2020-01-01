Центристы не хотят платить 40 000 евро за "Русский вопрос" и подали апелляцию
Центристская партия обжаловала в Таллиннском окружном суде постановление суда первой инстанции, по которому политическая сила должна вернуть в бюджет столицы свыше 40 000 евро. Такое требование по отношению к организации ранее вынесла Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK).
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