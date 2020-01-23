Центристы не готовы поддержать заявление с осуждением российской интерпретации Второй мировой(2)
Члены парламентской комиссии по иностранным делам обсудили текст заявления Рийгикогу, осуждающего попытки России интерпретировать историю Второй мировой войны в благоприятном для себя свете, возлагая вину за развязывание войны на другие страны. Заявление готовы поддержать все фракции Рийгикогу, кроме фракции Центристской партии, передает rus.err.ee.
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