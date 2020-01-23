23.01.2020, 21:44

Центристы не готовы поддержать заявление с осуждением российской интерпретации Второй мировой

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Jüri Ratase umbusaldamine Riigikogus
Jüri Ratase umbusaldamine RiigikogusFoto: Tiit Blaat

Члены парламентской комиссии по иностранным делам обсудили текст заявления Рийгикогу, осуждающего попытки России интерпретировать историю Второй мировой войны в благоприятном для себя свете, возлагая вину за развязывание войны на другие страны. Заявление готовы поддержать все фракции Рийгикогу, кроме фракции Центристской партии, передает rus.err.ee.

Инициатива исходит от реформиста Марко Михкельсона, по мнению которого Россия пытается навязать другим странам свой исторический нарратив.

"Четыре фракции из пяти сказали, что они поддерживают смысл такого заявления, и я думаю, что уже на следующей неделе мы предложим текст заявления депутатам, чтобы получить подписи", – отмтеил Михкельсон.

"Каждый депутат будет голосовать по своему усмотрению. То есть никому, естественно, инструкций даваться не будет. Что касается лично меня, то я это заявление не буду поддерживать, и у меня есть на то ряд причин", – сказала член комиссии по иностранным делам от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

По ее мнению, инициатива Михкельсона служит в первую очередь внутриполитическим интересам Партии реформ. К тому же политик-центрист сомневается в эффективности такого рода деклараций.

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