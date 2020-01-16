16.01.2020, 21:57

Центристы назвали кандидатом в вице-мэры Тарту Александра Широкова


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Центристы назвали кандидатом в вице-мэры Тарту Александра Широкова
Aleksandr Širokov

Вечером в четверг, 16 января, правление Тартуского округа Центристской партии выбрало кандидатом на пост вице-мэра города нынешнего старейшину волости Пейпсияэре, пока еще беспартийного Александра Широкова, сообщает rus.err.ee.

По словам главы Тартуского округа центристов Яана Тоотса, кандидатуру Александра Широкова предложили несколько членов правления округа, а поддержали ее все члены правления.

По словам Тоотса, Широков обещал в случае избрания вице-мэром снова пополнить ряды центристов.

В сентябре 2017 года Александр Широков был исключен из Центристской партии за то, что решил баллотироваться на местных выборах по внепартийному списку.

15 января из Центристской партии исключили вице-мэра Тарту Моника Ранд, которой искалась замена.

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