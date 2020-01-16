Центристы назвали кандидатом в вице-мэры Тарту Александра Широкова

По словам главы Тартуского округа центристов Яана Тоотса, кандидатуру Александра Широкова предложили несколько членов правления округа, а поддержали ее все члены правления.

По словам Тоотса, Широков обещал в случае избрания вице-мэром снова пополнить ряды центристов.

В сентябре 2017 года Александр Широков был исключен из Центристской партии за то, что решил баллотироваться на местных выборах по внепартийному списку.

15 января из Центристской партии исключили вице-мэра Тарту Моника Ранд, которой искалась замена.