Центристы назвали кандидатом в вице-мэры Тарту Александра Широкова
Вечером в четверг, 16 января, правление Тартуского округа Центристской партии выбрало кандидатом на пост вице-мэра города нынешнего старейшину волости Пейпсияэре, пока еще беспартийного Александра Широкова, сообщает rus.err.ee.
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