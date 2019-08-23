Центристы намерены выйти на улицу в поддержку премьера Юри Ратаса
В понедельник утром Центристская партия проведет акцию в поддержку премьер-министра Юри Ратас перед Тоомпеа. Это ответ на планируемое заявление о недоверии от оппозиции.
В понедельник утром Центристская партия проведет акцию в поддержку премьер-министра Юри Ратас перед Тоомпеа. Это ответ на планируемое заявление о недоверии от оппозиции.
Однопартийцам разослали письмо: "Нашего премьер-министра атакуют! На помощь!" В письме сказано, что выбранные демократическим путем правительство и премьера хотят незаконно свергнуть.
"Наши оппоненты проводят для этого активную работу в СМИ, парламенте, на родине и за границей. Покажем в понедельник в 8:45 перед зданием Рийгикогу, что нельзя не замечать более 300 000 голосов на выборах в парламент!"...
Реформисты и социал-демократы попросили организовать внеочередное заседании сначала 26 августа, потом перенесли на 30-ое августа. Они хотят выразить вотум недоверия премьер-министру. Политики считают его слабым и некомпетентным. Читайте подробнее здесь.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Хоккеист Кузнецов заявил о решении принять дисквалификацию
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение