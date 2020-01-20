Центристы лишние? В Тарту дело идет к смене коалиции

"По ситуации на данный момент ситуация складывается так, что может возникнуть новая коалиция", - сказал депутат-реформист тартуского горсобрания Хельмер Йыги, который не готов голосовать за недоверие Монике Ранд.

Йыги не видит причин, по которым реформисты должны решать внутренние проблемы тартуских центристов. "Центристская партия хочет переложить свои проблемы на плечи других", - считает депутат и добавляет, что такое мнение разделают и другие его однопартийцы.

Сейчас в 49-местном горсобрании расклад следующий: правящую коалицию образуют реформисты (20 мандатов) и центристы (7). Для вынесения вотума недоверия нужно получить 25 голосов. Поскольку два депутата-центриста (Ааду Муст и Ирина Панова) сообщили, что не будут голосовать, то центристам для замены Ранд нужны абсолютно все голоса депутатов-реформистов.

В то же время в горсобрание входят и 8 депутатов от социал-демократической партии, фракция которой уже дала понять, что готова заменить центристов в правящей коалиции.