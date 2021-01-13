13.01.2021, 14:29

Центристы исключили сотрудничество с EKRE и надеются на коалицию с реформистами и Isamaa

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Центристы исключили сотрудничество с EKRE и надеются на коалицию с реформистами и Isamaa
Foto: Kiur Kaasik

Майлис Репс, которая возглавляет от Центристской партии переговоры по созданию нового правительства, подтвердила, что сотрудничество с EKRE партия продолжать не намерена.

Об этом она сообщила и руководству EKRE. Сейчас идут переговоры с Партией реформ. В идеале же, по словам Репс, в коалицию могли бы войти центристы, реформисты и Isamaa. Председатель последней сказал Delfi, что не комментирует тему.

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