Центристы исключили сотрудничество с EKRE и надеются на коалицию с реформистами и Isamaa

Об этом она сообщила и руководству EKRE. Сейчас идут переговоры с Партией реформ. В идеале же, по словам Репс, в коалицию могли бы войти центристы, реформисты и Isamaa. Председатель последней сказал Delfi, что не комментирует тему.

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