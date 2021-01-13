13.01.2021, 14:29
Центристы исключили сотрудничество с EKRE и надеются на коалицию с реформистами и Isamaa(13)
Майлис Репс, которая возглавляет от Центристской партии переговоры по созданию нового правительства, подтвердила, что сотрудничество с EKRE партия продолжать не намерена.
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