Центристы Ида-Вирумаа намерены добиваться исключения Мартина Репинского из партии

"Мы сейчас готовим ходатайство, в котором будут перечислены подробные обоснования. Но началось все еще в 2018 году, когда Мартин Репинский стал старейшиной волости Йыхви. После этого в волости начался террор и геноцид чиновников. В принципе это нормально, когда пришедшая к власти новая команда увольняет чиновников, но только при условии, что им есть достойная альтернатива. Здесь же такого и близко не было. Репинский не стоит за интересы Центристской партии, он обслуживает интересы своих спонсоров и их заказ. Все это закончилось тем, что он сложил свои полномочия и уехал в Рийгикогу", - сказал председатель окружной организации Центристской партии в Ида-Вирумаа Марек Кулламяги.

"Жители Ида-Вирумаа выбрали его в парламент, чтобы он представлял их интересы, но вместо этого мы видим, что он занимается организациями революций в Йыхви", - добавил Кулламяги. "Возникает ощущение, что Йыхви не нужны ни волостное собрание, ни управа - Репинский может справиться со всем в одиночку".

"Мы насчитали 13 пунктов нарушений устава партийного кодекса этики. Репинский вообще живет не по уставу, а по каким-то своим личным понятиям", - сказал Кулламяги.

"Если члены правления округа Центристской партии решат предоставить такое ходатайство центральному правлению, то пусть так и будет. Я в этом ничего страшного не вижу. Пусть высказывают свое мнение, если они так считают", - прокомментировал претензии Мартин Репинский.