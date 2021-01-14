Центристы и реформисты начинают коалиционные переговоры

Вчера вечером состоялась встреча правления Центристской партии и членов фракции Партии реформ. После долгих обсуждений было решено поддержать начало неофициальных коалиционных переговоров.
Об этом сообщила Центристская партия в Facebook.
От центристов возглавлять делегацию будут Майлис Репс и Танель Кийк.
Ряд членов партии также написали об этом в соцсетях.
"Несмотря на нервотрепку последних дней мы приняли решение попытаться создать коалицию с партией реформ и я надеюсь, это получится. Я в курсе, что словосочетание "партия реформ", особенно написанное кириллицей, многие воспринимают как ругательство, однако партия Ансипа и партия Каллас — вовсе не одно и то же. Да и само слово партия — без "реформ" — тоже многим не нравится, так что мы приняли решение исходить из политической реальности", — написала евродепутат Яна Тоом.
"Я совершено счастлива, что наши зайчики из ЭКРЭ наконец оказались там, где им самое место — в оппозиции. И, разумеется, меня очень радует провал идиотского референдума", — добавила она. По словам Тоом, Юри Ратас останется на посту председателя центристов.
"После отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра закончила работу коалиция центристов, EKRE и партии Отечества. Партия реформ предложила центристской партии создать новую коалицию и после долгих дебатов мы это предложение приняли. В старой коалиции было и хорошее, и плохое, но в любом случае это были интересные два года. Надеюсь, коалиция между реформистами и центристами состоится и пойдёт на пользу Эстонии", — написал у себя на странице Андрей Коробейник.
"Думаю, что это оптимальное решение в текущей ситуации. Собственно, выбор был невелик. Будучи в оппозиции, весьма сложно отстаивать интересы избирателей. На сегодня все", — написала Мария Юферева-Скуратовски.
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.
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